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Квартиры в Birzu miesto seniunija, Литва

Биржай
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Биржай, Литва
Квартира 3 комнаты
Биржай, Литва
3 Количество комнат 62 м² 1/6 Этаж
€ 41,000
ПРОДАНО В ПЕРВОМ - КОКОЛИНИНГ ВЫСОКИЙ В ОКНАХ, ДО ЦЕНТРА ПАТ-БЕРТВЫ, ЖИТЬ В МЕСТЕ В РАМИО. E…

Параметры недвижимости в Birzu miesto seniunija, Литва

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