Квартира 3 комнаты Биржай, Литва 3 Количество комнат 62 м² 1/6 Этаж

€ 41,000

ПРОДАНО В ПЕРВОМ - КОКОЛИНИНГ ВЫСОКИЙ В ОКНАХ, ДО ЦЕНТРА ПАТ-БЕРТВЫ, ЖИТЬ В МЕСТЕ В РАМИО. E…