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Литва
Каунасский уезд
Бирштонское самоуправление
Дома
Купить дом в Birstono seniunija, Литва
Birstonas
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Дом
Birstonas, Литва
124 м²
Количество этажей 2
€ 329,000
Продается полностью оборудованный коттедж энергетического класса A +, окруженный природой, с…
Дом
Birstonas, Литва
191 м²
Количество этажей 2
€ 345,000
Проигрывание в городе Шестого города с Гарелином и большими 18.18 A. ЗЕМЛЯ СКЛИПУ. ПОЛНАЯ И…
Дом
Sirviniai, Литва
70 м²
Количество этажей 1
€ 90,000
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КРУОПИКАЦИИ В СОТВЕ В НЕДИДЕЛЕ И ЗИМНЯ В ВЫСОКЕ СУДЬЯ. ПРЕИМУЩЕСТВО: …
Дом
Birstonas, Литва
52 м²
Количество этажей 1
€ 130,000
UNICAL NEW ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТ БИРСТОН ГОРОД ЦЕНТР ___________________________________________ …
Параметры недвижимости в Birstono seniunija, Литва
с бассейном
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элитное
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