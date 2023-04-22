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Дома в Birstonas, Литва

3 объекта найдено
Дом в Birstonas, Литва
Дом
Birstonas, Литва
124 м² Количество этажей 2
€ 329,000
Продается полностью оборудованный коттедж энергетического класса A +, окруженный природой, с…
Дом в Birstonas, Литва
Дом
Birstonas, Литва
191 м² Количество этажей 2
€ 345,000
Проигрывание в городе Шестого города с Гарелином и большими 18.18 A. ЗЕМЛЯ СКЛИПУ. ПОЛНАЯ И…
Дом в Birstonas, Литва
Дом
Birstonas, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 130,000
UNICAL NEW ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТ БИРСТОН ГОРОД ЦЕНТР ___________________________________________ …

Параметры недвижимости в Birstonas, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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