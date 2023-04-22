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Квартиры в Birstonas, Литва

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты
Birstonas, Литва
2 Количество комнат 61 м² 3/4 Этаж
€ 219,000
ПРОДАНО КАЧЕСТВО И РЕЗЮМЕ 2 К. BUTAS BIRSTON CENTER С БОЛЬШИМ БАЛКОНОМ. ПРОФИТ ДЕЙСТВИЯ ОТ …
Квартира 2 комнаты в Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты
Birstonas, Литва
2 Количество комнат 53 м² 4/4 Этаж
€ 78,000
ERVUS, 2 НЕЗАКОННЫХ НОМЕРА, В БИРСТОНЕ, ИЗБРАН. Большие инвестиции в курорт Бирстон, возможн…
Квартира 2 комнаты в Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты
Birstonas, Литва
2 Количество комнат 40 м² 2/4 Этаж
€ 79,000
Продается в отремонтированном доме 2 к., 39,89 кв.м. квартира, Вильнюс г., Гловетон BUTAS: …
Квартира 2 комнаты в Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты
Birstonas, Литва
2 Количество комнат 59 м² 4/4 Этаж
€ 93,800
СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ТИПА ЛОФТО НА ПРОДАЖУ В ЦЕНТРЕ БИРСТОНА ПРЕИМУЩЕСТВА Ремонт в 2008…

Параметры недвижимости в Birstonas, Литва

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