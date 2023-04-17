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Купить недвижимость в Бирштонское самоуправление, Литва

Birstonas
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты
Birstonas, Литва
2 Количество комнат 61 м² 3/4 Этаж
€ 219,000
ПРОДАНО КАЧЕСТВО И РЕЗЮМЕ 2 К. BUTAS BIRSTON CENTER С БОЛЬШИМ БАЛКОНОМ. ПРОФИТ ДЕЙСТВИЯ ОТ …
Квартира 2 комнатыв Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты
Birstonas, Литва
2 Количество комнат 40 м² 2/4 Этаж
€ 79,000
Продается в отремонтированном доме 2 к., 39,89 кв.м. квартира, Вильнюс г., Гловетон BUTAS: …
Квартира 2 комнатыв Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты
Birstonas, Литва
2 Количество комнат 53 м² 4/4 Этаж
€ 78,000
ERVUS, 2 НЕЗАКОННЫХ НОМЕРА, В БИРСТОНЕ, ИЗБРАН. Большие инвестиции в курорт Бирстон, возможн…
Домв Birstonas, Литва
Дом
Birstonas, Литва
124 м² Количество этажей 2
€ 329,000
Продается полностью оборудованный коттедж энергетического класса A +, окруженный природой, с…
Домв Birstonas, Литва
Дом
Birstonas, Литва
191 м² Количество этажей 2
€ 345,000
Проигрывание в городе Шестого города с Гарелином и большими 18.18 A. ЗЕМЛЯ СКЛИПУ. ПОЛНАЯ И…
Домв Sirviniai, Литва
Дом
Sirviniai, Литва
70 м² Количество этажей 1
€ 90,000
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КРУОПИКАЦИИ В СОТВЕ В НЕДИДЕЛЕ И ЗИМНЯ В ВЫСОКЕ СУДЬЯ. ПРЕИМУЩЕСТВО: …
Квартира 2 комнатыв Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты
Birstonas, Литва
2 Количество комнат 59 м² 4/4 Этаж
€ 93,800
СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ТИПА ЛОФТО НА ПРОДАЖУ В ЦЕНТРЕ БИРСТОНА ПРЕИМУЩЕСТВА Ремонт в 2008…
Домв Birstonas, Литва
Дом
Birstonas, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 130,000
UNICAL NEW ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТ БИРСТОН ГОРОД ЦЕНТР ___________________________________________ …

Параметры недвижимости в Бирштонское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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