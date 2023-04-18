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Купить дом в Batniavos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Bubiai, Литва
Дом
Bubiai, Литва
78 м² Количество этажей 1
€ 29,900
Отличное предложение для тех, кто ищет усадьбу дальше от городской суеты. Вы сможете наслади…
Домв Bubiai, Литва
Дом
Bubiai, Литва
105 м² Количество этажей 1
€ 128,000
МУЗИНУРАЦИЯ ВАШЕГО ГИПЦ РЕАЛИЗАЦИЯ! …………………………………. Дом в объявлении с предлагаемым проектом …

Параметры недвижимости в Batniavos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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