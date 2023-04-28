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Жильё в Bartninku seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Kuosenai, Литва
Дом
Kuosenai, Литва
820 м² Количество этажей 2
€ 99,900
Vilkaviškis r.sav, Bartninkus sen., Koušėnai, Akations g. Здание 820 м2, бывший магазин-стол…

Параметры недвижимости в Bartninku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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