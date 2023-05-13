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Квартиры в Baltoji Voke, Литва

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7 объектов найдено
Квартира 1 комната в Baltoji Voke, Литва
Квартира 1 комната
Baltoji Voke, Литва
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
€ 93,000
Квартира 4 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 4 комнаты
Baltoji Voke, Литва
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Этаж 1/2
€ 175,000
ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 4 КОМНАТЫ ВОЙНЫ G.! BUTO ADVANTAGE: * ПУТИКА ВАРИАНТА КАЖДОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ИНВЕ…
Квартира 1 комната в Baltoji Voke, Литва
Квартира 1 комната
Baltoji Voke, Литва
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
€ 93,000
ERDVUS 1 ROOM были в картере MAPER! .......................................................…
Квартира 4 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 4 комнаты
Baltoji Voke, Литва
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Этаж 1/2
€ 175,000
ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 4 КОМНАТЫ ВОЙНЫ G.! BUTO ADVANTAGE: * ПУТИКА ВАРИАНТА КАЖДОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ИНВЕ…
Квартира 2 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
€ 95,000
Продается в современном стиле с использованием качественных материалов - это лофт недалеко о…
Квартира 2 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/2
€ 70,000
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Квартира 2 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
€ 99,000
ПРОДАНО ТЕПЛО И МОЛОДЕЖНЫЕ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ РЕМОНИИ, В КАРПЕРЕ КАРПЕРА, РУКОВОД…
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