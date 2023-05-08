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Жильё в Baltoji Voke, Литва

13 объектов найдено
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
€ 175,000
Квартира 4 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 4 комнаты
Baltoji Voke, Литва
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Этаж 1/2
€ 175,000
Квартира 2 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
€ 95,000
Квартира 2 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/2
€ 70,000
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
€ 159,000
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
€ 275,000
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
€ 159,000
Квартира 2 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
€ 99,000
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
€ 185,000
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
€ 36,000
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