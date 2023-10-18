Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Balninku seniunija
  5. Коттеджи

Коттеджи в Balninku seniunija, Литва

Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом с гаражом, с газовым отоплением в Укмерге, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Укмерге, Литва
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
218 Кв.м. Новостройка с почти 10 акрами участка продается на одном из самых солидных мест в …
€224,820
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Vilkaraistis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Vilkaraistis, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
2-х этажный дом на продажу в Неменчяй, Пилиакалио г. Дом находится вдали от главной улицы и …
€108,913
Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ В ОДНОМ ВЫСОКОМ ДОМЕ, ПОСЛЕДНЯЯ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА…
€291,767
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse в Vigodka, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse
Vigodka, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Живой дом в резюме, птица Г. ДОМ В ОБОРУДОВАНИИ, ИНДИКАТОРНЫЙ МАГАЗИН, АФТАЛЬНАЯ КОНФИДЕНЦИА…
€13,989
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с With furniture в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с With furniture
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 9/9
ПРОДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНО, ERDVUS С ПАРКОВКОЙ 2 K. БУСТ НА ПОЧТЕ, С НЕБОЛЬШИМИ КОММУНАЛЬНЫМИ НАЛОГА…
€129,159
Дом в Karkle, Литва
Дом
Karkle, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ДОМ SELD С 18 ARS СЕКЦИЕЙ В КОРОБКЕ. Это каркасный дом, который оценивает природные материал…
€370,766
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/9
Продается хорошо оборудованная, просторная трехкомнатная квартира с подземным паркингом на п…
€194,844
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
€231,100
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€67,830
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
€94,458
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector
Вильнюс, Литва
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/3
€203,831
Дом с Furnace heating в Bariunai, Литва
Дом с Furnace heating
Bariunai, Литва
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНО, ПРОЦЕДУРА ЖИВОТНЫЙ ДОМ В БАРГЕСТИГАЦИЯХ, ДЖОНИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. ***********…
€114,344

Параметры недвижимости в Balninku seniunija, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти