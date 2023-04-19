Купить недвижимость в Бальберишкис, Литва

Квартира 2 комнаты Каунас, Литва 2 Количество комнат 45 м² 4/16 Этаж

€ 124,438

УЖЕ МЫ МОЖЕМ УКАЗАТЬ КВАРТИРУ НА МЕСТЕ ОТ АНКСТ-СПОЛУЖИМОГО ВРЕМЕНИ!! Символ технологий и ка…