Купить недвижимость в Baisogalos seniunija, Литва

Квартира 3 комнаты Вильнюс, Литва 3 Количество комнат 57 м² 1/5 Этаж

€ 142,000

3 КОМНАТЫ, 56,84 КВ.М. БЫЛИ С БАЛКОНОМ И БУДУТ - НОВЫМИ - В НОВОМ, В ПОРОГЕ В.ПЕТАР. ____ NE…