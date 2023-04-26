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Дома в Babtu seniunija, Литва

Babtai
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2 объекта найдено
Дом в Babtai, Литва
Дом
Babtai, Литва
214 м² Количество этажей 2
€ 120,000
Дом в Paneveziukas, Литва
Дом
Paneveziukas, Литва
157 м² Количество этажей 1
€ 69,700

Параметры недвижимости в Babtu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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