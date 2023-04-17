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Купить недвижимость в Babtu seniunija, Литва

Babtai
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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Sasiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Sasiai, Литва
4 Количество комнат 88 м² 1/2 Этаж
€ 92,000
Эксклюзивная, просторная, уютная и солнечная квартира на продажу в Бабтай с двором. ________…

Параметры недвижимости в Babtu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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