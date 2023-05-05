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Дома в Babtai, Литва

1 объект найдено
Дом в Babtai, Литва
Дом
Babtai, Литва
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
€ 120,000
Realting.com
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