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Квартиры в Babtai, Литва

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Sasiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Sasiai, Литва
4 Количество комнат 88 м² 1/2 Этаж
€ 92,000
Эксклюзивная, просторная, уютная и солнечная квартира на продажу в Бабтай с двором. ________…
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