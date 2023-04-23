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Жильё с бассейном в Avizieniu seniunija, Литва

Raisteniskes
7
Mazoji Riese
4
Zemieji Rusokai
2
Aukstieji Rusokai
1
1 объект найдено
Дом в Вильнюсский район, Литва
Дом
Вильнюсский район, Литва
198 м² Количество этажей 2
€ 397,000
ERDUS ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С 12.52 РАЗДЕЛОМ ARS, ПОЧТЫ СОЗДАЮТ И ОЖИДАЮТ БАЗИН В ОБЩЕМ. Я пригл…

Параметры недвижимости в Avizieniu seniunija, Литва

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