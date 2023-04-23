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Квартиры в Avizieniu seniunija, Литва

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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Вильнюсский район, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюсский район, Литва
3 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
Quiet location The Bendors are equipped with a cozy and stylish, bright 3-room apartment wit…
Квартира 3 комнаты в Avizieniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Avizieniai, Литва
3 Количество комнат 77 м² 2/2 Этаж
€ 172,000
Я создаю уютное сообщество из 38 семей коттеджей. Мы полностью организуем проектную среду – …
Квартира 3 комнаты в Вильнюсский район, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюсский район, Литва
3 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
Тихое место Бендоры оснащены уютной и стильной, светлой 3-комнатной квартирой с балконом! ОТ…
Квартира 3 комнаты в Avizieniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Avizieniai, Литва
3 Количество комнат 69 м² 2/2 Этаж
€ 155,000
Квартира 3 комнаты в Avizieniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Avizieniai, Литва
3 Количество комнат 77 м² 2/2 Этаж
€ 172,000
Я создаю уютное сообщество из 38 семей коттеджей. Мы полностью организуем проектную среду – …
Квартира 3 комнаты в Avizieniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Avizieniai, Литва
3 Количество комнат 63 м² 1/4 Этаж
€ 159,500
,,ТАРАНДИЙСКИЙ ПАНОРАМОС - ГОРОД В ДОМЕ! Новые квартиры на продажу в проекте премиум класса…
Квартира 4 комнаты в Avizieniai, Литва
Квартира 4 комнаты
Avizieniai, Литва
4 Количество комнат 86 м² 2/4 Этаж
€ 212,500
,,ТАРАНДИЙСКИЙ ПАНОРАМОС - ГОРОД В ДОМЕ! Новые квартиры на продажу в проекте премиум класса…
Квартира 3 комнаты в Avizieniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Avizieniai, Литва
3 Количество комнат 63 м² 2/4 Этаж
€ 162,500
,,ТАРАНДИЙСКИЙ ПАНОРАМОС - ГОРОД В ДОМЕ! Новые квартиры на продажу в проекте премиум класса…
Квартира 3 комнаты в Avizieniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Avizieniai, Литва
3 Количество комнат 69 м² 2/2 Этаж
€ 205,795
Квартира 3 комнаты в Avizieniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Avizieniai, Литва
3 Количество комнат 69 м² 2/2 Этаж
€ 155,000
Квартира 4 комнаты в Avizieniai, Литва
Квартира 4 комнаты
Avizieniai, Литва
4 Количество комнат 86 м² 1/2 Этаж
€ 180,000

Параметры недвижимости в Avizieniu seniunija, Литва

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