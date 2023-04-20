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Купить недвижимость в Aukstieji Rusokai, Литва

1 объект найдено
Домв Aukstieji Rusokai, Литва
Дом
Aukstieji Rusokai, Литва
185 м² Количество этажей 1
€ 460,000
ДОМ В ГУДЕЛЯХ, VOS 15 МИНУЧ ДОРОГА ОТ УИЛЬОНА. Дом находится в очень хорошем месте, где была…

Параметры недвижимости в Aukstieji Rusokai, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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