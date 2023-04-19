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Купить недвижимость в Ariogalos seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Paliepiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Paliepiai, Литва
2 Количество комнат 33 м² 4/5 Этаж
€ 39,950
ПРОДАНО ОБЩИМ ТИПОМ С СЛУЧАЙНОЙ ПАТОГУМАНСКОЙ ЯВНОЙ НОМЕРНОЙ, В ГИП Г., ОХРАННИКИ Плата за о…

Параметры недвижимости в Ariogalos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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