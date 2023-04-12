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Продажа квартир в Литве

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936 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Науйойи-Акмяне, Литва
Квартира 3 спальни
Науйойи-Акмяне, Литва
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 35,000
Parduodamas renovuotas šiltas, funkcionalaus išplanavimo 64,5 kv.m 3-jų kambar…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 76 м² 1/3 Этаж
€ 258,000
ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С УБЫЧКОЙ ТЕРАСА ДЛЯ ВЕРТИНАНТОВОГО КАЧЕСТВА И ИСК…
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 129 м² 3/4 Этаж
€ 464,000
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 64 м² 8/20 Этаж
€ 148,000
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 74 м² 1/5 Этаж
€ 319,000
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 57 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
МЫ В ДОМАШНИХ БАЛАНДАХ 13 D. ОТ 18 ИКИ 19 ВАЛ. РЕГИСТРАЦИЯ НЕОБХОДИМА. 8 620 41959 2 камбай…
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 52 м² 3/5 Этаж
€ 21,000
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 42,000
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 96 м² 2/5 Этаж
€ 349,000
Квартира 1 комнатав Мажейкяй, Литва
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
1 Количество комнат 33 м² 5/5 Этаж
€ 20,000
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 31,000
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 38 м² 1/2 Этаж
€ 14,500
Квартира 1 комнатав Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 37 м² 5/5 Этаж
€ 59,900
КАН, ВОЕННЫЙ МИКРОРАЙОН, ВЫСОКИЙ Г. ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ ОДНОЙ КОМНАТЫ ПРЕИМУЩЕСТВО: - Аккурат…
Квартира 1 комнатав Budiskes, Литва
Квартира 1 комната
Budiskes, Литва
1 Количество комнат 30 м² 5/5 Этаж
€ 43,000
SOMEADORYSE, GYRELIES G. ПРОДАНО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОДНОЙ КОМНАТЫ ПРЕИМУЩЕСТВО: - Аккуратна…
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 52 м² 3/5 Этаж
€ 23,000
2 ROOMS are SALE. GENERALBUTIS 3rd floor TABLES G.16 GENERAL INFORMATION Location: Ventos g…
Квартира 2 комнатыв Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 66 м² 8/9 Этаж
€ 157,000
Просторная 2-комнатная квартира с парковкой в ФРЕДА Стратегически удобное расположение - о…
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 42,000
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ, ПРОДАЖА И МОЛОДЕЖЬ, ПАТОГУС ОБЪЯСНЕНИЕ 2 КОМНАТЫ. BUTAS. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИ…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 53 м² 9/12 Этаж
€ 114,900
2 комнаты были с друзьями ПАНОРАМНЫЙ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТ 9 ВЫСОКИХ ------------------------------…
Квартира 1 комнатав Мажейкяй, Литва
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
1 Количество комнат 33 м² 5/5 Этаж
€ 20,000
1 комната продается. BUTAS 5 - AME HIGH ( не угловой ) ПРИМЕНЕНИЕ G.4 В МАЛЕНЬКИХ ОБЩАЯ ИНФ…
Квартира 4 комнатыв Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 76 м² 1/5 Этаж
€ 89,999
4 КОМНАТЫ КУПИТЬ, WOOD G. 75,58 кВ.М.!!! В ВНИМАНИЕ В МЕСТЕ! ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отличный трансп…
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 31,000
2 ROOMS are SALE. BUTAS 3 - AME HIGH OR RENTAL MODE G.5 IN SMALL GENERAL INFORMATION Locati…
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 38 м² 1/2 Этаж
€ 14,500
SELLING 2 ROOM. BUTAS 1 - AME HIGH VIEW G.12A IN SMALL GENERAL INFORMATION Location: VIEW g…
Квартира 2 комнатыв Vilkeliskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Vilkeliskes, Литва
2 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЕ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 50 м² 12/12 Этаж
€ 95,000
Новый жилой дом в Feed - SMILGES. Для первого жилья, пары, семьи, инвестиций – для каждого и…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 72 м² 7/9 Этаж
€ 155,000
K125.lt – новый проект Loft Calvary g. 125B, в Spype. Здесь нет компромиссов между тем, что …
Квартира 2 комнатыв Pasiliai, Литва
Квартира 2 комнаты
Pasiliai, Литва
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 38,000
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ НОМЕРОВ В ДЖОНАВ ГАЛ. 10, 49,83 кВ.М BUTAS: - Высокий 4/5 - Шарвирова…
Квартира 3 комнатыв Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 449,000
ЭКСКЛЮЗИВ БЫЛ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ В ГОРОДСКОЙ ПАНОРАМЕ! Первый A + + энергетический класс ультра-…
Квартира 1 комнатав Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат 26 м² 6/6 Этаж
€ 115,000
Жилой квартал жилого дома, созданного для рационального и дальновидного человека в Вилькпе, …
Квартира 2 комнатыв Vaistariskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vaistariskiai, Литва
2 Количество комнат 43 м² 4/5 Этаж
€ 64,000
ПРОДАНО 2 К. БУТ В ДЕНЬ ПРЕИМУЩЕСТВО: Квартира внутренняя, светлая с хорошей аурой! Аккурат…
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 140,000
Продается в Gianti, в Паланге, просторная с автономным отоплением 2-комнатная квартира. Фоку…

Регионы с недвижимостью на продажу

Мажейкяй
Панявежис
Йонава
Друскининкай
Шилуте
Неринга
Мариямполе
Радвилишкис
Шяуляй
Birstonas
Таураге
Укмерге
Казлу-Руда
Кедайняй
Пренай
Babtai
Karmelava
Биржай
Тракай
Утена

Параметры недвижимости в Литве

недорогая
элитное

Какие города выбирают для покупки квартиры в Литве чаще всего

Продажа квартир в Литве в последние 2-3 года стабильно растет. Наибольшей популярностью пользуются такие города, как:

  • Вильнюс — столица государства;
  • Каунас — развивающийся город с большим количеством рабочих мест и комфортной обстановкой для ведения личного бизнеса;
  • Клайпеда — популярный балтийский курорт с историческими памятниками и достопримечательностями;
  • Друскининкай — красивый населенный пункт с минеральными источниками и целебными грязями.

В каждом из этих городов предлагается большое количество жилых объектов на первичном и вторичном рынках.

Какие цены на квартиры в Литве

Стоимость стартует от 4000€. За эту сумму можно приобрести жилье из 1-2 комнат в доме, построенном в 60-70-х годах прошлого столетия. Недвижимость, оцененная так дешево, располагается на окраинах городов или в деревнях и нуждается в серьезном ремонте. За 50.000-80.000 евро можно приобрести жилье на первичном рынке в столице или одном из крупных городов страны.

Можно ли купить квартиру в Литве и автоматически получить ВНЖ

Покупка недвижимости права на оформление ВНЖ не дает. Зарубежным гражданам, владеющим жильем в столице или любом другом литовском городе, предоставляется шенгенская виза. Она выдается на 3, 6 или 12 месяцев и дает возможность в течение 90 дней каждые полгода находиться на территории стран Шенгена.

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