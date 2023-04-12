Какие города выбирают для покупки квартиры в Литве чаще всего

Продажа квартир в Литве в последние 2-3 года стабильно растет. Наибольшей популярностью пользуются такие города, как:

Вильнюс — столица государства;

Каунас — развивающийся город с большим количеством рабочих мест и комфортной обстановкой для ведения личного бизнеса;

Клайпеда — популярный балтийский курорт с историческими памятниками и достопримечательностями;

Друскининкай — красивый населенный пункт с минеральными источниками и целебными грязями.

В каждом из этих городов предлагается большое количество жилых объектов на первичном и вторичном рынках.

Какие цены на квартиры в Литве

Стоимость стартует от 4000€. За эту сумму можно приобрести жилье из 1-2 комнат в доме, построенном в 60-70-х годах прошлого столетия. Недвижимость, оцененная так дешево, располагается на окраинах городов или в деревнях и нуждается в серьезном ремонте. За 50.000-80.000 евро можно приобрести жилье на первичном рынке в столице или одном из крупных городов страны.

Можно ли купить квартиру в Литве и автоматически получить ВНЖ

Покупка недвижимости права на оформление ВНЖ не дает. Зарубежным гражданам, владеющим жильем в столице или любом другом литовском городе, предоставляется шенгенская виза. Она выдается на 3, 6 или 12 месяцев и дает возможность в течение 90 дней каждые полгода находиться на территории стран Шенгена.