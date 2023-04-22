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Дома в Аникщяйский район, Литва

Аникщяй
4
Debeikiai
1
Kurkliai
1
13 объектов найдено
Дом в Varkujai, Литва
Дом
Varkujai, Литва
132 м² Количество этажей 2
€ 27,000
Большой палец. Хороший стенд площадью 131 кв.м. продается в деревне Варку. усадьба с подлинн…
Дом в Azuozeriai, Литва
Дом
Azuozeriai, Литва
145 м² Количество этажей 1
€ 55,000
ДОМ А. ОДИНОЧНЫЙ Г., DOWNLOG K., ВЫСОКИЕ РАСЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ. IKI ANTYK CITY LIMITS ТОЛЬКО 4 KM…
Дом в Bebarzdziai, Литва
Дом
Bebarzdziai, Литва
130 м² Количество этажей 1
€ 65,000
ИНДИЦИРОВАННЫЙ ДОМ ОЦЕНКИ АРХИТЕКТУРЫ K., ЛЮБОЙ ЦЕЛЬ RAJ., НЕ ИМЕЕТ РУБИЧЕСКИХ ЭКДЖИКОВ! ___…
Дом в Daujociai, Литва
Дом
Daujociai, Литва
112 м² Количество этажей 2
€ 49,000
ЖИВОЙ ДОМ ДЛЯ ДРУГОГО М. VILTIES G. = = = = = = = = <1 <> G1> <>= Для цен…
Дом в Varkujai, Литва
Дом
Varkujai, Литва
132 м² Количество этажей 2
€ 27,000
Большой палец. Хороший стенд площадью 131 кв.м. продается в деревне Варку. усадьба с подлинн…
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
204 м² Количество этажей 2
€ 90,000
Уникальная усадьба на продажу в прекрасном городе Свейлс, Mountaino g.19. Название имеет все…
Дом в Butenai, Литва
Дом
Butenai, Литва
96 м² Количество этажей 1
€ 35,000
Уникальный двухконечный трансплантат для продажи в Бутене. В районе Анвара. Деревянный, два …
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 15,000
ПОКАЗАТЬ В РАМИО МЕСТЕ ЖИВОТНОЙ ОБЛАСТИ. ГРАНИЦА К . Это красивое, тихое место для вашего о…
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
188 м² Количество этажей 2
€ 90,000
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
133 м² Количество этажей 1
€ 189,000
Дом в Pasventupys, Литва
Дом
Pasventupys, Литва
287 м² Количество этажей 2
€ 240,000
В ПРАКТИКЕ ЛИТУАНСКОГО ГОРОДА, ДОМА ESANT, НЕ НАЗНАЧЕНИЕ ГЛОБАЛА И ПАТОГА В МЕСТЕ, СВЯЗЬ ЖИТ…
Дом в Pavirinciai, Литва
Дом
Pavirinciai, Литва
3 216 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Продается усадебный комплекс Savors площадью 44,97 га на обоих берегах реки Курированный, с …
Дом в Svirnai II, Литва
Дом
Svirnai II, Литва
215 м² Количество этажей 2
€ 52,900
ДОМ ВЫБОР II НЕКОТОРЫЕ ЗАПОМНИТЕ ГОСУДАРСТВА.!!! Продается дом в Анжериай, Каварско старый,…

Параметры недвижимости в Аникщяйский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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