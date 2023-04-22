Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Утенский уезд
  4. Аникщяйский район
  5. Аникщяй
  6. Дома

Дома в Аникщяй, Литва

4 объекта найдено
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
204 м² Количество этажей 2
€ 90,000
Уникальная усадьба на продажу в прекрасном городе Свейлс, Mountaino g.19. Название имеет все…
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 15,000
ПОКАЗАТЬ В РАМИО МЕСТЕ ЖИВОТНОЙ ОБЛАСТИ. ГРАНИЦА К . Это красивое, тихое место для вашего о…
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
188 м² Количество этажей 2
€ 90,000
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
133 м² Количество этажей 1
€ 189,000
Realting.com
Перейти