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Дома в Anyksciai Eldership, Литва

Аникщяй
4
6 объектов найдено
Дом в Azuozeriai, Литва
Дом
Azuozeriai, Литва
145 м² Количество этажей 1
€ 55,000
ДОМ А. ОДИНОЧНЫЙ Г., DOWNLOG K., ВЫСОКИЕ РАСЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ. IKI ANTYK CITY LIMITS ТОЛЬКО 4 KM…
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
204 м² Количество этажей 2
€ 90,000
Уникальная усадьба на продажу в прекрасном городе Свейлс, Mountaino g.19. Название имеет все…
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 15,000
ПОКАЗАТЬ В РАМИО МЕСТЕ ЖИВОТНОЙ ОБЛАСТИ. ГРАНИЦА К . Это красивое, тихое место для вашего о…
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
188 м² Количество этажей 2
€ 90,000
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
133 м² Количество этажей 1
€ 189,000
Дом в Pasventupys, Литва
Дом
Pasventupys, Литва
287 м² Количество этажей 2
€ 240,000
В ПРАКТИКЕ ЛИТУАНСКОГО ГОРОДА, ДОМА ESANT, НЕ НАЗНАЧЕНИЕ ГЛОБАЛА И ПАТОГА В МЕСТЕ, СВЯЗЬ ЖИТ…

Параметры недвижимости в Anyksciai Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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