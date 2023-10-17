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Квартиры в Anyksciai Eldership, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Аникщяй, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Аникщяй, Литва
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
€69,900
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Аникщяй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Аникщяй, Литва
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
€54,000

Параметры недвижимости в Anyksciai Eldership, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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