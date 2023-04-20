Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Утенский уезд
Зарасайский район
Купить недвижимость в Antazaves seniunija, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат
34 м²
5/12 Этаж
€ 75,000
Новый жилой дом в Feed - SMILGES. Для первого жилья, пары, семьи, инвестиций – для каждого и…
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
127 м²
6/7 Этаж
€ 315,000
ПРОДАНО БЫЛО В ЦЕНТРЕ ОБЪЕКТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПАНОРАМИНА И NET 66 кв. М. м. ТЕРАСА - У меня е…
Дом
Bebruliske, Литва
116 м²
Количество этажей 2
€ 30,000
В РАМКАХ ДОМ ВЫДАВАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ -------------------------------------------------- …
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат
29 м²
1/4 Этаж
€ 39,000
Дом
Papilvis, Литва
57 м²
Количество этажей 1
€ 64,900
Looking for a garden house where it would be cozy and comfortable and you would be surrounde…
Дом
Куршенай, Литва
56 м²
Количество этажей 1
€ 44,888
LIVING LIVING HOUSE IN COURT - ADDITIONAL G. 39 WITH AID BUILDINGS AND SPLIED. Location: Cu…
Дом
Вильнюсский район, Литва
147 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
66 м²
2/4 Этаж
€ 149,999
В ПРЕДМЕТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПАРК, ОБМЕН АЛ. ЕБРР 3 НОМЕРА КУПИТЬ, С ОТДЕЛЬНЫМ КИМОМ, С ПОТЕРЯМИ. ( …
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
127 м²
2/3 Этаж
€ 459,000
GREEN – ONE OF THE GERMANY COUNCIL, LOWS TO LOVE A LIFE IN CENTRE AND DISCOUNT CUPINA NATURA…
Дом
Sudmantai, Литва
160 м²
Количество этажей 2
€ 280,000
Дом продается в пригороде Гиндулии. -------------------------------------------------- ----…
Квартира 1 комната
Шилуте, Литва
1 Количество комнат
25 м²
1/2 Этаж
€ 16,000
1 комната была доведена до G. 49, В МИРЕ Рядом с рекой Шишка продается 1 комнатная квартира…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
205 м²
2/4 Этаж
€ 1,750,000
Параметры недвижимости в Antazaves seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты