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Квартиры в Antanavo seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Antanavas, Литва
Квартира 2 комнаты
Antanavas, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
€ 32,000

Параметры недвижимости в Antanavo seniunija, Литва

недорогая
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