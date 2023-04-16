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Купить дом с бассейном в Алитусский район, Литва

Симнас
1
1 объект найдено
Домв Naujokai, Литва
Дом
Naujokai, Литва
271 м² Количество этажей 2
€ 450,000
ЖИВОЙ ДОМ МИККЛЫ, ИСТОЧНИК ОЛИТЕЙН ГОРОДА БИБЛИОТЕКА Светлый, уютный дом с просторным внутр…

Параметры недвижимости в Алитусский район, Литва

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