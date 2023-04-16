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Купить недвижимость в Алитусский район, Литва

Симнас
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15 объектов найдено
Домв Kolonistai, Литва
Дом
Kolonistai, Литва
139 м² Количество этажей 1
€ 18,000
ДОМ КЛАУСА МЕЙ, УКАЗАННЫЙ ВНУТРИ В ЧУДОМ ЗАКОНЕ! КОЛОНИСТ КУРМЕ ( СИМНО СЕН. ) НЕБРАНГИ В…
Домв Alove, Литва
Дом
Alove, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 105,000
Индивидуальный дом на продажу прямо рядом с Алитаусом. Индивидуальный одноэтажный дом с боль…
Домв Alytupis, Литва
Дом
Alytupis, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 115,000
Дом построен в задней части квартала, поэтому у вас будет много уединения, и через окна откр…
Домв Likiskeliai, Литва
Дом
Likiskeliai, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 125,500
Добро пожаловать в Punsko g. 74, где роскошь и комфорт соединяются в двух совершенно новых д…
Домв Padvariskiai, Литва
Дом
Padvariskiai, Литва
48 м² Количество этажей 1
€ 29,000
Эта усадьба расположена в деревне Spicycles и имеет большой участок площадью 1,11 га со всем…
Домв Alytupis, Литва
Дом
Alytupis, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 120,000
Индивидуальный дом на продажу в хорошем месте. Индивидуальный одноэтажный дом с видом на гор…
Домв Azuoliniai, Литва
Дом
Azuoliniai, Литва
89 м² Количество этажей 1
€ 30,000
RDFANTS КОДИ И БАМБЕНА, В НИЗКОМ НЕКОТОРОМ, АЛИТАУС РАЙОН --- О НИЗКОМ Дубовая деревня – в…
Домв Karliskes, Литва
Дом
Karliskes, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 290,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ АНТ ВЫСОКОГО ЭКДЖЕРА КРАНТО Это место для вас, если вы мечтаете реализов…
Домв Bazorai, Литва
Дом
Bazorai, Литва
70 м² Количество этажей 2
€ 16,500
СОДО ДОМ АЛИТАУС РАЙ, НЕМУНИК К., В СОДАХ СООБЩЕСТВА "ЧАСТЬ" Участок имеет правильную форму …
Домв Doskonys, Литва
Дом
Doskonys, Литва
82 м² Количество этажей 2
€ 99,000
ДОМ ДЛЯ ВСЕХ СТРАНЫ МНОГО ( DIDGE ) ECJER Продается дом рядом с красивым озером. Хотите куп…
Домв Naujokai, Литва
Дом
Naujokai, Литва
271 м² Количество этажей 2
€ 450,000
ЖИВОЙ ДОМ МИККЛЫ, ИСТОЧНИК ОЛИТЕЙН ГОРОДА БИБЛИОТЕКА Светлый, уютный дом с просторным внутр…
Домв Bazorai, Литва
Дом
Bazorai, Литва
57 м² Количество этажей 1
€ 54,900
ДОМ СОДО ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЖИТЬ ЗЕМЛИ!!! _________________________________________________ Продае…
Домв Saukenai, Литва
Дом
Saukenai, Литва
83 м² Количество этажей 1
€ 49,000
Домв Balkasodis, Литва
Дом
Balkasodis, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 79,500
Усадьба Дирмбилк к. 7, Алитау р., С участком 0,370 га жилой недвижимости и сельскохозяйствен…
Домв Zuvintai, Литва
Дом
Zuvintai, Литва
75 м² Количество этажей 1
€ 18,900
ПОКАЗАТЬ НА ПРОДАЖУ! __________________________________________________________ Усадьба Рыб…

Параметры недвижимости в Алитусский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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