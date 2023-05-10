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Квартиры-студии в Алитусский уезд, Литва

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Друскининкай, Литва
Студия 1 спальня
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Алитусский уезд, Литва

недорогая
элитная
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