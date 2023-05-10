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Дома с бассейном в Алитусский уезд, Литва

Алитус
17
Друскининкай
6
Vieciunai
3
2 объекта найдено
Дом в Naujokai, Литва
Дом
Naujokai, Литва
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
€ 450,000
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 379 м²
Количество этажей 2
€ 480,000

Параметры недвижимости в Алитусский уезд, Литва

недорогая
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