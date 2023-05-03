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Дома с бассейном в Alytaus seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Naujokai, Литва
Дом
Naujokai, Литва
271 м² Количество этажей 2
€ 450,000
ЖИВОЙ ДОМ МИККЛЫ, ИСТОЧНИК ОЛИТЕЙН ГОРОДА БИБЛИОТЕКА Светлый, уютный дом с просторным внутр…

Параметры недвижимости в Alytaus seniunija, Литва

недорогая
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