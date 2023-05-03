Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Алитусский уезд
  4. Алитусский район
  5. Дома

Дома в Alytaus seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Likiskeliai, Литва
Дом
Likiskeliai, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 125,500
Welcome to Punsko g. 74, where luxury and comfort connect in two brand new, A+ class houses.…
Дом в Naujokai, Литва
Дом
Naujokai, Литва
271 м² Количество этажей 2
€ 450,000
ЖИВОЙ ДОМ МИККЛЫ, ИСТОЧНИК ОЛИТЕЙН ГОРОДА БИБЛИОТЕКА Светлый, уютный дом с просторным внутр…

Параметры недвижимости в Alytaus seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти