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Дома в Alsenu seniunija, Литва

17 объектов найдено
Дом в Armaniskiai, Литва
Дом
Armaniskiai, Литва
131 м² Количество этажей 2
€ 199,000
New construction A++ class house Alexote for sale! The house is located in a separate priv…
Дом в Narsieciai, Литва
Дом
Narsieciai, Литва
42 м² Количество этажей 2
€ 27,500
Alexote Juliajanava g на продажу. часть дома. Помещения находятся на втором этаже ( mansard …
Дом в Poderiskiai, Литва
Дом
Poderiskiai, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 185,000
ПРОДАЖА КЛАССОВ +, 1 ДОМ, С АВТОМОБИЛЬНЫМ ДУДЖИНОМ ЗАПОЛНЕНИЕМ СОВРЕМЕННОГО К., ДЕТЕЙ Г.!!! …
Дом в Tirkiliskiai, Литва
Дом
Tirkiliskiai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 195,000
Аккуратный полностью оборудованный коттедж на продажу в Girait! 80,00 кв.м. с заблокирован…
Дом в Mastaiciai, Литва
Дом
Mastaiciai, Литва
131 м² Количество этажей 2
€ 267,000
Корпоративный коттедж с аккуратной обстановкой идеально подходит для семьи, которая ищет пол…
Дом в Pabartupis, Литва
Дом
Pabartupis, Литва
239 м² Количество этажей 2
€ 126,000
Мечтаете жить в частном доме в окружении природы и руки, чтобы добраться до города? Мы предл…
Дом в Tirkiliskiai, Литва
Дом
Tirkiliskiai, Литва
92 м² Количество этажей 2
€ 124,000
Это всего 10 минут. отдельно стоящие дома на дороге от центра Каунаса. Целеустремленно сплан…
Дом в Smailiai, Литва
Дом
Smailiai, Литва
260 м² Количество этажей 2
€ 495,000
If you are determined and eager for change, this proposal is just a TAU ! www.saulesvassius…
Дом в Narsieciai, Литва
Дом
Narsieciai, Литва
102 м² Количество этажей 2
€ 255,000
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОДАННЫХ ГРАЖДАН С ОТКРЫТИЕМ В ГЕРБОДЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Дом А + + класс Внеш…
Дом в Tirkiliskiai, Литва
Дом
Tirkiliskiai, Литва
96 м² Количество этажей 1
€ 171,000
Ваш новый дом на почте Belexoth - в деревне Нарс! Экстремально качественные индивидуальные к…
Дом в Tirkiliskiai, Литва
Дом
Tirkiliskiai, Литва
96 м² Количество этажей 1
€ 171,000
Ваш новый дом на почте Belexoth - в деревне Нарс! Экстремально качественные индивидуальные к…
Дом в Tirkiliskiai, Литва
Дом
Tirkiliskiai, Литва
96 м² Количество этажей 1
€ 171,000
ЗАДАВАЯ ЗАДАЧ И РАСИОНАЛЬНЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ, ИНОВАЦИОННЫЕ ГОСУДАРСТВА, A + + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛА…
Дом в Mastaiciai, Литва
Дом
Mastaiciai, Литва
116 м² Количество этажей 2
€ 149,990
КАЧЕСТВО, НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ в Мастае! Двухэтажные, 3-комнатные, оптимальные площади - …
Дом в Mastaiciai, Литва
Дом
Mastaiciai, Литва
454 м² Количество этажей 2
€ 329,000
Дом в Mastaiciai, Литва
Дом
Mastaiciai, Литва
112 м² Количество этажей 2
€ 249,000
Дом в Narsieciai, Литва
Дом
Narsieciai, Литва
178 м² Количество этажей 2
€ 169,999
ДОМ В НЕКОТОРЫХ ДЖОНУЧИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Местоположение – St. Деревня Джона, Каунасский…
Дом в Kampiskiai, Литва
Дом
Kampiskiai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 75,000
Бревенчатый дом с участком 31,24 и продажей, а также с возможностью покупки близлежащего сел…

Параметры недвижимости в Alsenu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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