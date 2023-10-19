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Квартиры в Alsenu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Narsieciai, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Narsieciai, Литва
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
Эксклюзивная квартира площадью 100,08 кв.м PUBLIC с парКОВКОЙ рядом с домом. В живописной м…
€159,000

Параметры недвижимости в Alsenu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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