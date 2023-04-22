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Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Жильё в Alsenu seniunija, Литва
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17 объектов найдено
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Дом
Armaniskiai, Литва
131 м²
Количество этажей 2
€ 199,000
New construction A++ class house Alexote for sale! The house is located in a separate priv…
Дом
Narsieciai, Литва
42 м²
Количество этажей 2
€ 27,500
Alexote Juliajanava g на продажу. часть дома. Помещения находятся на втором этаже ( mansard …
Дом
Poderiskiai, Литва
79 м²
Количество этажей 1
€ 185,000
ПРОДАЖА КЛАССОВ +, 1 ДОМ, С АВТОМОБИЛЬНЫМ ДУДЖИНОМ ЗАПОЛНЕНИЕМ СОВРЕМЕННОГО К., ДЕТЕЙ Г.!!! …
Дом
Tirkiliskiai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 195,000
Аккуратный полностью оборудованный коттедж на продажу в Girait! 80,00 кв.м. с заблокирован…
Дом
Mastaiciai, Литва
131 м²
Количество этажей 2
€ 267,000
Корпоративный коттедж с аккуратной обстановкой идеально подходит для семьи, которая ищет пол…
Дом
Pabartupis, Литва
239 м²
Количество этажей 2
€ 126,000
Мечтаете жить в частном доме в окружении природы и руки, чтобы добраться до города? Мы предл…
Дом
Tirkiliskiai, Литва
92 м²
Количество этажей 2
€ 124,000
Это всего 10 минут. отдельно стоящие дома на дороге от центра Каунаса. Целеустремленно сплан…
Дом
Smailiai, Литва
260 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
If you are determined and eager for change, this proposal is just a TAU ! www.saulesvassius…
Дом
Narsieciai, Литва
102 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОДАННЫХ ГРАЖДАН С ОТКРЫТИЕМ В ГЕРБОДЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Дом А + + класс Внеш…
Дом
Tirkiliskiai, Литва
96 м²
Количество этажей 1
€ 171,000
Ваш новый дом на почте Belexoth - в деревне Нарс! Экстремально качественные индивидуальные к…
Дом
Tirkiliskiai, Литва
96 м²
Количество этажей 1
€ 171,000
Ваш новый дом на почте Belexoth - в деревне Нарс! Экстремально качественные индивидуальные к…
Дом
Tirkiliskiai, Литва
96 м²
Количество этажей 1
€ 171,000
ЗАДАВАЯ ЗАДАЧ И РАСИОНАЛЬНЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ, ИНОВАЦИОННЫЕ ГОСУДАРСТВА, A + + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛА…
Дом
Mastaiciai, Литва
116 м²
Количество этажей 2
€ 149,990
КАЧЕСТВО, НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ в Мастае! Двухэтажные, 3-комнатные, оптимальные площади - …
Дом
Mastaiciai, Литва
454 м²
Количество этажей 2
€ 329,000
Дом
Mastaiciai, Литва
112 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
Дом
Narsieciai, Литва
178 м²
Количество этажей 2
€ 169,999
ДОМ В НЕКОТОРЫХ ДЖОНУЧИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Местоположение – St. Деревня Джона, Каунасский…
Дом
Kampiskiai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 75,000
Бревенчатый дом с участком 31,24 и продажей, а также с возможностью покупки близлежащего сел…
Параметры недвижимости в Alsenu seniunija, Литва
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