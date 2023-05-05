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Жильё в Aloves seniunija, Литва

4 объекта найдено
Дом в Alove, Литва
Дом
Alove, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 105,000
Дом в Alytupis, Литва
Дом
Alytupis, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 115,000
Дом в Alytupis, Литва
Дом
Alytupis, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 120,000
Дом в Saukenai, Литва
Дом
Saukenai, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
€ 49,000

Параметры недвижимости в Aloves seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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