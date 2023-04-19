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Купить дом в Alantos seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Klabiniai, Литва
Дом
Klabiniai, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 11,000
Усадьба на продажу в Молетайском районе. В деревне Клабинес, возле плотины старой мельницы. …

Параметры недвижимости в Alantos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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