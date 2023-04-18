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Купить недвижимость в Акмянский район, Литва

Науйойи-Акмяне
3
Papile
1
6 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Науйойи-Акмяне, Литва
Квартира 3 спальни
Науйойи-Акмяне, Литва
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 35,000
Parduodamas renovuotas šiltas, funkcionalaus išplanavimo 64,5 kv.m 3-jų kambar…
Домв Pasile, Литва
Дом
Pasile, Литва
78 м² Количество этажей 1
€ 18,000
Домв Науйойи-Акмяне, Литва
Дом
Науйойи-Акмяне, Литва
114 м² Количество этажей 1
€ 139,999
2023 МЕТОД СТАТУС, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + ДОМ КЛАССА. = = = = = = = = = = = = = = = =…
Домв Науйойи-Акмяне, Литва
Дом
Науйойи-Акмяне, Литва
114 м² Количество этажей 1
€ 139,999
2023 МЕТОД СТАТУС, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + ДОМ КЛАССА. = = = = = = = = = = = = = = = =…
Домв Papile, Литва
Дом
Papile, Литва
178 м² Количество этажей 1
€ 45,000
ИЗБРАННЫЙ МОННАМ С ГУАРЕЛИНОМ, ФИЛЛИОНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ, НЕЗАВИСИМОСТЬ G., В…
Домв Pasile, Литва
Дом
Pasile, Литва
78 м² Количество этажей 1
€ 20,000
Живой дом в некой думбрерии. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Камни р. себя. Думбриас к. Черр…

Параметры недвижимости в Акмянский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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