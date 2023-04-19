Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Клайпедский район
  5. Дома

Купить дом в Аглуоненайское староство, Литва

2 объекта найдено
Домв Kojeliai, Литва
Дом
Kojeliai, Литва
179 м² Количество этажей 1
€ 74,900
ПОДЕЛИТЬСЯ АУТЕНТИЧНЫМ ДОМОМ ЖИЗНИ! = = = = = = = = = = = <>> <>> <>…
Домв Agluonenai, Литва
Дом
Agluonenai, Литва
107 м² Количество этажей 2
€ 87,000
Продается 4-комнатный коттедж в Клайпеде, в городе Аглуонос. Коттедж владеет участком в 12 а…

Параметры недвижимости в Аглуоненайское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти