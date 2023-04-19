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Купить недвижимость в Adutiskio seniunija, Литва

Адутишкис
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1 объект найдено
Домв Адутишкис, Литва
Дом
Адутишкис, Литва
217 м² Количество этажей 2
€ 240,000
Индивидуальный дом площадью 217 кв. М на продажу в Мейпл-стрит, Лентвар. Просторный 5-комнат…

Параметры недвижимости в Adutiskio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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