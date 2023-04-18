Купить недвижимость в Бейрут, Ливан

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Вилла 3 спальни
Бейрут, Ливан
3 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 4
€ 1,580,000
Location: near Crystal Springs beach hotel with great sea view and direct access to Vrysoudi…
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