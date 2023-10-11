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Квартиры в Виляка, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат с Spalni в Виляка, Латвия
Квартира 5 комнат с Spalni
Виляка, Латвия
Комнаты 5
Площадь 143 м²
Этаж 3/5
Предлагается красивая стильная квартира с пятью спальнями в отреставрированном доме на улице…
€255,000
Realting.com
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