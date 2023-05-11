Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Видземе
  4. Виллы

Виллы с бассейном в Видземе, Латвия

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Этаж 2/3
€ 107,180
Проект создан чтоб удовлетворить все Ваши потребности комфортного проживания в Юрмале, на б…
Квартира 3 спальни в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
€ 166,453
Историческое очарование района в новой форме. Квартиры Плявас расположены на границе района…
Дом 3 комнаты в Рига, Латвия
Дом 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
€ 843,619
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 6/6
€ 120,348
В предложении квартиры в полностью реновированном, историческом здании Lāčplēša 24, которые …
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
€ 123,512
Эксклюзивная квартира с дизайнерским ремонтом в элитном проекте “Summertime” на берегу реки …
Квартира 2 спальни в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/3
€ 348,800
Квартира с просторной гостиной с кухней, двумя спальнями, двумя ванными комнатами, гардеробн…
Дом 3 спальни в Mazgriva, Латвия
Дом 3 спальни
Mazgriva, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/1
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 комнаты в Grundzale, Латвия
Квартира 2 комнаты
Grundzale, Латвия
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
€ 214,360
Благоустроенная квартира с одной спальней в Старой Риге. (фасадная квартира)Инвестиционный о…
Квартира 2 спальни в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
€ 502,428
Апартаменты "Премиум" класса в Дзинтари всего в 50м. от моря! Villa Al Mare — новые апар…
Дом 5 комнат в Огре, Латвия
Дом 5 комнат
Огре, Латвия
Комнаты 5
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
€ 306,229
Энергоэффективный дом с низкими эксплуатационными расходами. В доме есть просторная гостиная…
Квартира 1 спальня в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 189,690
Продается 2х комнатная квартира в новом проекте Art Luxury House - Strelnieku 7. Планиров…
Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
€ 336,851
Дом расположен в самом сердце Юрмалы со статусом исторического фона, недалеко от знаменитого…

Параметры недвижимости в Видземе, Латвия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти