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Виллы возле озера в Видземе, Латвия

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1 объект найдено
Вилла 27 спален в Kalniena, Латвия
Вилла 27 спален
Kalniena, Латвия
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 713 м²
Этаж 2/2
€ 680,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Видземе, Латвия

недорогая
элитная
Realting.com
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