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Жильё с бассейном в Видземе, Латвия

Рига
364
Юрмала
292
Валка
7
Смилтене
7
Цесис
7
Лигатне
6
Стренчи
6
Мазсалаца
5
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3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
Комнаты 5
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
€ 900,000
Ухоженный 2-х этажный частный дом в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого…
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Этаж 3/3
€ 399,000
В тихом центре Юрмалы, в Булдури, в окружении сосен возведён 3-х этажный дом. Дом находится …
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 138 м²
Этаж 3/3
€ 320,000
В тихом центре Юрмалы, в Булдури, в окружении сосен возведён 3-х этажный дом. Дом находится …

Параметры недвижимости в Видземе, Латвия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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