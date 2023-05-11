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Дома с бассейном в Видземе, Латвия

Юрмала
51
Рига
32
Смилтене
3
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
Комнаты 5
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
€ 900,000
Ухоженный 2-х этажный частный дом в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого…

Параметры недвижимости в Видземе, Латвия

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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