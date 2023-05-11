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Квартиры с бассейном в Видземе, Латвия

Рига
332
Юрмала
241
Валка
7
Лигатне
6
Стренчи
6
Мазсалаца
5
Сигулда
5
Цесис
5
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Этаж 3/3
€ 399,000
В тихом центре Юрмалы, в Булдури, в окружении сосен возведён 3-х этажный дом. Дом находится …
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 138 м²
Этаж 3/3
€ 320,000
В тихом центре Юрмалы, в Булдури, в окружении сосен возведён 3-х этажный дом. Дом находится …

Параметры недвижимости в Видземе, Латвия

с видом на море
недорогая
элитная
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