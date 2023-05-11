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Квартиры с видом на море в Видземе, Латвия

Рига
332
Юрмала
241
Валка
7
Лигатне
6
Стренчи
6
Мазсалаца
5
Сигулда
5
Цесис
5
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31 объект найдено
Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Площадь 233 м²
Этаж 4/4
€ 1,800,000
Предлагаем приобрести квартиру в проекте "Морская симфония". Жилая площадь квартиры – 233 м2…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Этаж 2/4
€ 480,000
Продаю апартамент в Юрмале, Асари, на улице Дзимтенес 1. Апартамент находится в новом, экскл…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 2/4
€ 430,000
Продаю апартамент в Юрмале, Асари, на улице Дзимтенес 1. Апартамент находится в новом, экскл…
Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
€ 870,000
Продается двухуровневая квартира - таунхаус - квартира Майори. Дом расположен в дюнной зоне,…
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Площадь 161 м²
Этаж 4/4
€ 370,613
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 2/4
€ 231,192
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Этаж 1/4
€ 256,636
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 1/4
€ 181,683
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Этаж 1/4
€ 225,404
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/4
€ 217,081
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 4/4
€ 341,880
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/4
€ 275,957
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 1 комната в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
€ 132,080
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/4
€ 171,580
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/4
€ 176,400
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 3/4
€ 270,760
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
Квартира 1 комната в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
€ 106,080
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
Квартира 1 комната в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/4
€ 132,340
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 2/4
€ 175,280
Современный жилой комплекс Sky Garden расположен в тихой части Асара в Юрмале. Вот возможнос…
Квартира 1 комната в Berzini, Латвия
Квартира 1 комната
Berzini, Латвия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
€ 122,590
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 2/4
€ 270,000
Современный жилой комплекс Sky Garden расположен в тихой части Асара в Юрмале. Вот возможнос…
Квартира 1 комната в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
€ 104,160
Современный жилой комплекс Sky Garden расположен в тихой части Асара в Юрмале. Вот возможнос…
Квартира 1 комната в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
€ 118,450
Современный жилой комплекс Sky Garden расположен в тихой части Асара в Юрмале. Вот возможнос…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 1/3
€ 643,243
Многофункциональная «Вилла Милия» - это великолепное сочетание исторического и современного,…
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
€ 943,173
Многофункциональная «Вилла Милия» - это великолепное сочетание исторического и современного,…
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Площадь 137 м²
Этаж 2/3
€ 1,163,971
Многофункциональная «Вилла Милия» - это великолепное сочетание исторического и современного,…
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/3
€ 357,000
  Добро пожаловать домой. Проект спроектирован как эксклюзивный и уютный дом в самом центре …
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 146 м²
Этаж 3/3
€ 374,000
  Добро пожаловать домой. Проект спроектирован как эксклюзивный и уютный дом в самом центре …
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Площадь 154 м²
Этаж 5/5
€ 299,000
Продается шикарная 4-х комнатная квартира. Эта квартира – одна из четырех самых больших и пр…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Этаж 3/4
€ 325,000
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…

Параметры недвижимости в Видземе, Латвия

с бассейном
недорогая
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